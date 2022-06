Christina Buchheim (Die Linke): Mit Menschen im Gespräch bleiben

Sie ist 50 Jahre alt • lebt in Köthen • ist ledige Mutter von zwei Kindern • ist gern viel an der frischen Luft und liebt lange Spaziergänge mit ihrem Hund • gehört seit einiger Zeit zur Laufgruppe „Flinke Socken“, die zwei-, bis drei Mal die Woche joggt.

Hände voll, Handy klingelt. Was nun? Alles in Ruhe abstellen und zurückrufen. Wer eine Frage an Christina Buchheim hat, muss meist nicht lange warten. Sobald die Kommunalpolitikerin der Linken auch nur eine Minute Zeit hat, ruft sie zurück. Sie beantwortet alle Fragen - „sofern ich das gleich kann“ -, hört sich die Probleme der Menschen und ihrer Wähler an. Und packt selbst mit an, wenn es um die Lösung dieser geht oder, wie im Fall des Handys, gerade Plakate geklebt werden müssen.