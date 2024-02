Die Köthener Christdemokraten gehen mit zwei starken Damen der Frauen-Union in die Kommunalwahlen. Konstanze Führer steht an der Listenspitze für den Kreistag und Melanie Winkler für den Stadtrat der Kreisstadt.

Am 9. Juni wird auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gewählt. Europa- und Kommunalwahlen stehen in diesem Jahr an.

Köthen/MZ. - Es wird wieder gewählt in diesem Jahr. Am 9. Juni stehen die Europa- und die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt auf der Tagesordnung. Viele werden sagen: „Da ist noch lange Zeit.“ Aber vier Monate vergehen wie im Flug, wenn man sich die rasante Entwicklung in Politik, Wirtschaft und persönlichem Leben täglich anschaut. I