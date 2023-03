Das 49-Euro-Ticket ist deutschlandweit beschlossene Sache. Auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld will von Beginn an dabei sein.

Neues Ticket in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - Über eine App verkauft die Vetter GmbH ab 3. April das Deutschlandticket für 49 Euro. Das Unternehmen ist in Anhalt-Bitterfeld für den Buslinienverkehr zuständig. Das Ticket, auf das sich Bundesregierung und Länder in den vergangenen Monaten verständigt haben, wird zum 1. Mai an den Start gehen. Der Verkauf beginnt einen Monat zuvor.