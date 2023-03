Köthen wählt neuen Bürgermeister Bürgermeisterwahl in Köthen angelaufen - Rund 2.000 Bürger haben per Briefwahl abgestimmt

Die Bürgermeisterwahl in Köthen ist am Sonntag, 19. März, ohne Probleme angelaufen. Rege Beteiligung vor allem in der Innenstadt.