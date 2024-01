Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Mit dem berühmten Zitat des Amerikaners Henry Ford – „Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben ist Fortschritt, Zusammenarbeiten ist Erfolg“ – hat Köthens Bürgermeisterin Christina Buchheim die Erwartungshaltung an sich und den Stadtrat beim Neujahrsempfang im „Ratskeller“ klar definiert. Sie will mit allen ins Gespräch kommen, Probleme ansprechen, gemeinsam nach Lösungen suchen, Missverständnisse ausräumen sowie gute Ideen kreativ und konstruktiv umsetzen. Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, wie Buchheim in ihrer ersten Neujahrsrede erkennen ließ.