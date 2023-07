Der Förderverein der „Völkerfreundschaft“ schlägt Alarm und bittet in einem Brief um Spenden. Es fehlten 110.000 Euro für Möbel. Was der Landkreis als Schulträger darauf antwortet.

Brief des Fördervereins: Ist der Einzug in die renovierte Schule im Oktober gefährdet?

Die Arbeiten an der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ liegen in den letzten Zügen. Aber wann wird hier wieder unterrichtet?

Köthen/MZ - Unter diesen Umständen „ist es uns nicht möglich, den Schulbetrieb im neuen Gebäude aufzunehmen“. So steht es in einem Brief der Freunde und Förderer der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen, der in dieser Woche verschickt wurde. Der für Oktober geplante Umzug in das renovierte Schulgebäude sei gefährdet.