Brennende Strohballen: So hart trifft die Brandserie im Südlichen Anhalt die Bauern

Im Südlichen Anhalt brennen in einer Nacht an mehreren Stellen Strohballen ab. Auch im Salzlandkreis gehen Diemen in Flammen auf.

Südliches Anhalt/MZ - Zu mehreren Strohdiemen-Bränden innerhalb weniger Stunden sind Feuerwehrleute im Südlichen Anhalt ausgerückt. Die Brandserie begann am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in Scheuder. Es folgten Brände in Pfaffendorf und Reinsdorf. Hinzu kam ein Brand in Poley im benachbarten Salzlandkreis.