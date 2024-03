Zehmigkau/MZ. - Ein weiteres Stück der sanierten Kreisstraße 2080 bei Meilendorf ist am Mittwoch offiziell freigegeben worden. Dazu kamen unter anderem Bürgermeister Thomas Schneider, Christine Döring von der Landkreisverwaltung, Landrat Andy Grabner und Ortsbürgermeisterin Silke Ziehm zusammen.

Die einen Kilometer lange Strecke von Meilendorf nach Zehmigkau war früher eine 4,50 Meter schmale Kopfsteinpflasterstraße mit einem unbefestigten Sommerweg. Der Landkreis ließ sie zur Asphaltstrecke mit einer Breite von fünf Metern ausbauen. In Meilendorf wurden der Kreuzungsbereich mit der K 2077 nach Fraßdorf sowie der Bereich an der Bushaltestelle grundhaft ausgebaut. Die Entwässerung des Straßenkörpers erfolgt über die im Anschluss an die Straßenbauarbeiten neu hergestellten Bankette in den Straßenseitenraum. Im Frühjahr sollen noch die neuen Straßenmarkierungen aufgebracht werden.

Die Baumaßnahme führte die Firma Kemna Bau Ost aus Leipzig vom 20. November bis 21. Dezember 2023 aus. Die Baukosten betragen 380.000 Euro. Bereits vor zwei Wochen war ein anderer erneuerter Abschnitt der K2080 offiziell freigegeben worden.