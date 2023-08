Drei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag auf der L136 ereignet hat.

L136 in Richtung Merzien

Köthen/Merzien/MZ - Drei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag auf der L136 ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer gegen 14 Uhr aus Richtung Köthen in Richtung Merzien. An der Kreuzung zur K 2083 kam es zu einer Kollision mit dem Volvo eines 54 Jahre alten Mannes, der aus Richtung Großbadegast kommend in den Kreuzungsbereich einfahren wollte.

Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der Schadensumfang beim Volvo beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Pkw-Nutzer und eine 68-jährige Insassin im BMW erlitten leichte Verletzungen, sie wurden medizinisch versorgt.