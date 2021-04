Blumen an den Urnengräbern sorgen erneut für Ärger auf dem Hauptfriedhof in Köthen

Köthen - Die letzte Ruhestätte, ein Ort für die Hinterbliebenen, um zu trauern. Doch eben dieser Frieden ist derzeit auf dem Hauptfriedhof in der Maxdorfer Straße in Köthen gestört. Blumen, kleine Engelsfiguren und persönliche Gegenstände wurden einfach weggeräumt - so berichtet es zumindest eine MZ-Leserin, die namentlich nicht genannt werden will.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Angehörige über einen derartigen Vorfall beklagen. Erst Anfang März passierte der Köthenerin Birgit Süßner-Schulz dasselbe. „Es ging nicht nur mir und meiner Familie so. Viele Angehörige, mit denen ich vor Ort sprach, waren entsetzt, traurig und verärgert“, berichtete Süßner-Schulz damals. Nun, kurz nach Ostern, gab es wieder Ärger.

Mehrere Urnen sind es auf der Grabanlage. „Dort durfte man sonst immer Blumen und Schalen abstellen“, sagt die Leserin. Nie habe es deshalb Probleme gegeben. Doch seit etwa fünf Jahren würden hier nun öfter die Grabanlagen beräumt werden. „Letzte Woche war plötzlich der ganze Osterschmuck weg“, so die Köthenerin weiter. Auf Anfrage hieß es dann, die Sachen seien eingelagert worden. Sie könne sich ihre Sachen abholen. In einem Schuppen hinter der Friedhofsverwaltung wurden diese offenbar eingelagert.

„Ich war entsetzt, als ich ankam. Ein Hof voller Schalen von Ostern. In einem weiteren Schuppen tonnenweise Kisten mit Engeln. Dann weiter hinten noch ein Schuppen voll mit Gegenständen“, berichtet sie. Erst seit fünf Jahren sollen hier etwa die Blumen von den Grabanlagen regelmäßig beräumt werden. „Seit der neue Friedhofschef hier ist, wird auf Paragrafen rumgeritten. Der Friedhof sieht total kahl aus, einfach pietätlos“, erzählt die Köthenerin, die auf dem Friedhof das Grab ihrer Mutter pflegt.

Bei den Angehörigen herrscht großer Unmut. Unverständnis und Wut macht sich breit. Doch wie die Stadt Köthen schon beim letzten Mal erklärte, ist diese Beräumung rechtens. „Die Ablage von Blumenschmuck auf den Platten der Urnengemeinschaftsanlage für Urnenwahlgräber ist nicht gestattet.

Dies wird auch bei der Beantragung der Grabstätte mitgeteilt und per unterschriebenem Merkblatt zur Kenntnis des Antragstellers gegeben“, erklärt Caroline Hebestreit, Pressesprecherin der Stadt Köthen auf MZ-Anfrage. Auch über einen Aushang am Friedhof soll mehrfach über diese Handhabung informiert worden sein. Doch Angehörige, erzählt die MZ-Leserin, hätten davon nie etwas gehört oder gelesen.

Auf dem Hauptfriedhof der Stadt Köthen gibt es derzeit 14 Urnengemeinschaftsgrabstätten, davon zwölf mit einer Stele als Zentrum, ein Wandgrab und ein Baumgrab. Für diese Urnengemeinschaftsgrabstätten würden etwa zentrale Ablageflächen für Blumenschmuck bestehen. Laut Friedhofsordnung müssen diese Flächen für die Angehörigen und die Friedhofsverwaltung im Sinne einer Gemeinschaftsanlage pflegefrei sein.

„Dauerhafter Grabschmuck wurde in der Vergangenheit höchstens geduldet. Seit letztem Jahr wurden die Gemeinschaftsanlagen allerdings mehrfach beräumt“, heißt es von der Stadt Köthen. Angehörige hätten sich wohl auf der anderen Seite auch mehrfach über die übermäßige Nutzung der Ablageflächen durch Einzelne beschwert.

Nach Angaben der Stadt Köthen sei die Friedhofsleitung aber jederzeit für ein persönliches Gespräch bereit. „In der Vergangenheit konnten in Gesprächen bezüglich der Grabpflege Missverständnisse schnell ausgeräumt werden“, erklärt die Stadtsprecherin. (mz/Jessica Vogts)