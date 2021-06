Blitzeinschlag in Strommast - Teile von Görzig und Edderitz nach Hitzegewitter ohne Strom

Görzig - Ordentlich gekracht hat es am Sonntagabend in Görzig. Denn während eines Hitzegewitters schlug ein Blitz in einen Strommast ein.

Die Folge war ein Stromausfall, der nicht nur Görzig betraf, sondern auch Teile umliegender Orte wie Edderitz und Piethen, wie in sozialen Netzwerken gemeldet wurde. Ein Kabel sei abgerissen und habe auf der Bahnhofstraße gelegen, sagte Ortsbürgermeister Swen Meyer auf MZ-Nachfrage am Montag.

Außerdem hätten Plastikabdeckungen auf dem Mast gebrannt. Kameraden mehrerer freiwilligen Feuerwehren rückten aus. Im Einsatz waren Kameraden aus Görzig, Gröbzig, Weißandt-Gölzau und Maasdorf, wie Stadtwehrleiter Michael Wichmann informierte.

Nach gut zwei Stunden sei der Strom wieder da gewesen, so Meyer weiter. Das war gegen 0.20 Uhr in der Nacht. „Es ging recht schnell, muss ich sagen. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es bis Montagmittag dauert.“