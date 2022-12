Blaufichte und Nordmanntanne - Weihnachtsbaumverkauf in Köthen im Endspurt

Köthen/MZ - Das Ehepaar Waltraud und Willi Hinz ist auf Weihnachtsbaumsuche. Zwei Tage sind es noch bis Weihnachten. Am gestrigen Mittwoch haben sie sich auf die Suche begeben. Spät dran sind sie aber ihrer Ansicht nach keineswegs. „Wir machen das immer erst in der Woche vor Weihnachten. Das hat bei uns Tradition“, erklärt Waltraud Hinz. Aus Zörbig hat es das Paar am Mittwochvormittag nach Köthen verschlagen.