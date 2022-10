Mehrere Augen- und Ohrenzeugen Bitterer Nachgeschmack - Ausländerfeindliche Rufe beim Fest der Vereine in Köthen?

Eine Gruppe der Montags-Spaziergänger hat am Wochenende das Fest der Vereine in Köthen gestört. „Hauschild tritt ab“ hieß es mehrfach. Zeugen berichten auch von „Ausländer raus“-Rufen. Der Beschuldigte Tom Aslan dementiert das. Doch die Zeugen halten an ihren Darstellungen fest.