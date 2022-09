In Köthen wird eine junge Frau von einem Hund angefallen und gebissen. Doch die Besitzer des Vierbeiners tun so, als hätten sie nichts gesehen. Jetzt hat der Vorfall ein polizeiliches Nachspiel und die Ermittler suchen Zeugen.

Die Polizei in Köthen sucht Zeugen für einen abendlichen Hundeangriff.

Köthen - Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld erst am Donnerstag mitteilte, ist am Abend des 5. September, einem Montag, eine Frau in Köthen von einem Hund angefallen und gebissen worden.