Birke bei Wülknitz gefällt: Bäume entlang der Bundes- und Landesstraßen kommen auf Prüfstand

Wülknitz/MZ - Die Standfestigkeit mancher Bäume an den Straßenrändern ist an verschiedenen Stellen der Bundes- und Landesstraßen auch in Anhalt-Bitterfeld nicht mehr gegeben. Trockenheit und andere Gründe haben den Bäumen zugesetzt. Deshalb sind in den Wintermonaten die Teams der Straßenmeisterei Sandersdorf, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, unterwegs, um die dadurch gefährdete Verkehrssicherheit wieder herzustellen.

Am vergangenen Montag war eine abgestorbene Birke entlang der L145 zwischen Groß- und Kleinwülknitz an der Reihe. Mit Hilfe einer Kettensäge wurde der Baum Ast für Ast abgetragen und direkt vor Ort dann gleich geschreddert. Das Stammholz dagegen wurde im ganzen Stück verladen. Es soll anschließend etwa als aufgespaltenes Kaminholz seine Verwendung finden. Foto: Ute Nicklisch