Zum wiederholten Mal werden in Gröbzig Schilder beklebt und Laternen beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bezug zu Fußball unübersehbar - Sticker in Gröbzig an Schilder geklebt, Laternen beschmiert

Immer wieder werden Laternen in Gröbzig beklebt, wie hier im November 2022.

Gröbzig/MZ - Vandalen haben wieder einmal ihr Unwesen in Gröbzig getrieben. Die bislang unbekannten Täter beschädigten am Samstag gegen 1 Uhr mehrere Objekte in der Lindenstraße, Halleschen Straße und Köthener Straße.