Köthen/MZ - Seit sieben Jahren gibt es eine sehr aktive Partnerschaft zwischen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und dem polnischen Kreis Pszczyna. Mehr als 600 Kilometer trennen die beiden Regionen voneinander und doch sind sie geschichtlich gesehen viel enger miteinander verbunden, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Die Spurensuche beginnt 1765. Der 34-jährige Friedrich Erdmann von Anhalt-Köthen hatte beim Tod seines Vaters, Fürst August Ludwig von Anhalt-Köthen, zehn Jahre zuvor in der Erbfolge gegen seinen ein Jahr älteren Bruder Carl George Lebrecht zurückstehen müssen und sein Heil im Militärdienst gesucht.

Preußenkönig stellt sich quer

Nun aber bot sich dem mittlerweile hochdekorierten General der französischen Armee unter König Ludwig XV. die Chance auf eine eigene Herrschaft: das Fürstentum Pleß (heute Pszczyna). Sein dort regierender Onkel, der kinderlos gebliebene Johann Erdmann von Promnitz, machte ihm das Angebot, ihm die zum preußischen Königreich gehörende oberschlesische Standesherrschaft gegen eine Leibrente zu überlassen. Bei der Umsetzung der Übernahme stellte sich ein Widersacher in den Weg: Preußenkönig Friedrich II. verweigerte seine zwingend erforderliche Zustimmung, hatte doch Friedrich Erdmann entgegen früheren Versprechen in der verfeindeten französischen Armee gedient.

Beziehungen ausgenutzt

Der Abgelehnte wusste sich zu helfen und schaltete kaiserliche Verwandtschaft ein. Zarin Katharina II., wie der Preußenkönig auch mit dem Beinamen „groß“ versehen, vermittelte erfolgreich. Die fürstliche Linie Anhalt-Köthen-Pleß war entstanden. Mit Feuereifer machte sich der frisch gebackene Fürst Friedrich Erdmann daran, sein Land zu entwickeln. Er und auch seine Söhne und Nachfolger werden als talentierte Ökonomen und „unternehmerisch“ beschrieben. Besonderes Augenmerk lag am Anfang auf der Landwirtschaft. Der Fürst löste zunächst die noch mittelalterlichen Strukturen auf, schaffte moderne Produktionsformen. Der Getreideanbau dominierte dabei, vor allem Hafer und Roggen, gefördert wurden aber auch Kartoffeln und Klee. Dies schuf nebenher eine wichtige Grundlage für die Zucht von Rindern und Schafen. Binnen weniger Dekaden verdoppelte sich die landwirtschaftliche Produktion, Pleß überflügelte die preußischen Nachbarstaaten.

Straff geführte Verwaltung

Auffällig war, dass der Fürst Friedrich Erdmann neben dem preußischen Adelsprädikat ausdrücklich auch die Aufnahme in den polnischen Adel anstrebte. Dies tat er nicht nur, weil ein Großteil seiner Untertanen polnischer Herkunft war, er sah die Polen generell als Nachbarn, Geschäftspartner und Freunde an. Dreh- und Angelpunkt war eine straff geführte Verwaltung, die für die ihm getreuen Beamten bis zu einer Gesundheitsfürsorge seinen Untertanen gegenüber reichte. Der Verbindung mit Luise Ferdinande, entgegen den damals üblichen Eheanbahnungen eine absolute Liebesheirat, waren neun Kinder entsprungen und nach dem Tod Friedrich Erdmanns 1797 übernahm der damals 28-jährige Sohn Friedrich Ferdinand das Fürstentum Anhalt-Köthen-Pleß. Wie sein Vater war auch er Soldat, als preußischer Husar und Offizier vielfach verwundet und für seine Tapferkeit bekannt.

Würdevolles Hofprotokoll

Er setzte in Pleß die aufstrebende Entwicklung konsequent fort und heiratete 1816 mit Julie eine Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II.. Nicht nur, dass die Hochzeit mit großem Gepränge in Berlin gefeiert wurde, Julie führte im bis dahin eher legeren Leben am Pleßer Schloss ein würdevolles Hofprotokoll ein. Nur zwei Jahre später stand für das Paar eine Zäsur an: 1818 war der letzte Regent der alten Köthener Linie, Herzog Emil Ludwig, im Alter von 16 Jahren tuberkulosekrank verstorben und das Erbrecht sah vor, dass Friedrich Ferdinand den vakanten Thron übernehmen sollte. Der Wechsel vom wohlhabenden Pleß in das tief verschuldete Anhalt-Köthen dürfte eher von gemischten Gefühlen begleitet worden sein.

Hahnemann berufen

In Köthen hinterließ das Herzogspaar tiefe Spuren, so etwa den prächtigen Spiegelsaal im Schloss oder die Marienkirche. Er war es auch, der den Begründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, nach Köthen berief. Der Kontakt nach Pleß riss derweil nicht ab, man besuchte sich gegenseitig. So findet sich beispielsweise der Eintrag von Friedrich Ferdinands jüngerem Bruder Ludwig im Gästebuch der Naumannschen Vogelsammlung, die der Herzog angekauft hatte.

In Pleß hatte derweil Heinrich die Macht übernommen, im Geiste seines Vaters und Bruders regiert und ebenfalls eine Militärkarriere verfolgt. Mit seiner Gemahlin Auguste musste er 1830 nach dem Tode Friedrich Ferdinands ebenfalls nach Köthen ziehen. Er versuchte, im wirtschaftlich arg gebeutelten Herzogtum durch Investitionen und Baumaßnahmen das Ruder herumzureißen, was ihm aber nicht gelang.

In Pleß regierte nunmehr Fürst Ludwig. Wirtschaftlich ebenso begabt wie seine Brüder, bieten seine erhaltenen Tagebücher aber auch einen tiefen Einblick in dessen Persönlichkeit mit vielfältigen Interessen für Kultur, Gesellschaften und Natur. Ludwig starb bereits 1841, so dass der Köthener Herzog Heinrich beide Herrschaften übernahm. Sein Tod 1847 markierte das Ende des Herzogtums Anhalt-Köthen. Das fiel wenig später an Anhalt-Dessau, Pleß übernahm Heinrichs Neffe, Hans Heinrich X. von Hochberg. Dieser und seine Nachkommen führten das Land auf Grundlage der Errungenschaften der Linie Anhalt-Köthen-Pleß zu Reichtum und wirtschaftlicher Blüte, später durch falsche Finanzentscheidungen aber in den Ruin. Dies ist aber eine andere Geschichte.

Schloss Pszczyna von der Parkseite aus gesehen Christian Ratzel

Die Grablege der Fürsten von Anhalt-Köthen-Pleß im Schlosspark Christian Ratzel