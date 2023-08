Zwei von bislang drei Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters in der Stadt Südliches Anhalt werben schon kräftig öffentlich. Dabei endet die Bewerbungsfrist erst am 14. August und der Wahlausschuss muss sie auch noch bestätigen.

Köthen/Gölzau/MZ - Am 10. September werden in der Stadt Südliches Anhalt und in der Gemeinde Osternienburger Land neue Bürgermeister gewählt. Zumindest in den Ortschaften des Südlichen Anhalt ist das mittlerweile auch optisch wahrzunehmen. Nachdem der Kandidat der Linken, Matthias Schütz, seine Plakate aufgehangen und große Wahltafeln auf bestimmten Flächen platziert hatte, blieb Swen Meyer von den Freien Wählern wohl nichts anderes übrig, als einen Kontrapunkt zu setzen. Lediglich Konterfeis von Amtsinhaber Thomas Schneider, der ebenfalls wieder seinen Hut in den Ring geworfen hat, vermisste man zumindest bis Donnerstagmorgen noch.