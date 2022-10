Betrunkener Radfahrer in Köthen gestoppt - 32-Jähriger kann Haft gerade noch verhindern

Der 32-Jährige war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 0.50 Uhr in der Leipziger Straße in Köthen aufgefallen.

Köthen/MZ - Ein betrunkener Radfahrer in der Nacht zu Samstag nach einer Polizeikontrolle nur knapp einer Inhaftierung entgangen. Der 32-Jährige war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 0.50 Uhr in der Leipziger Straße in Köthen aufgefallen, wie die Polizei mitteilte.

Weil die Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,87 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auf dem Polizeirevier sei dann bekanntgeworden, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Gegen Zahlung „eines hohen dreistelligen Betrags“ sei der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden, so dass der 32-Jährige am Ende an seiner Wohnanschrift entlassen werden konnte.