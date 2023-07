Die Polizei in Köthen hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Köthen/MZ - Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem Unbekannten am Dienstag, 4. Juli, gegen 22.45 Uhr in der Bernburger Straße in Köthen, betrat der augenscheinlich alkoholisierte Mann die Fahrbahn und lief mittig dieser in Richtung Maxdorfer Straße.

Mehrere Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs waren, mussten auf die Gegenfahrbahn ausweichen und stark abbremsen. Der Unbekannte wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt sowie als braunhaarig beschrieben. Er soll mit einer kurzen blauen Jeanshose und einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Fahrzeugnutzer, die zur angegebenen Zeit die Bernburger Straße befuhren.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per Mail, [email protected], entgegen