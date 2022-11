Betrunkener BMW-Fahrer fährt in Aken auf Opel auf - Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Dessauer Chaussee in Aken wurden am Samstagabend gegen 17.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt.

Aken/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Dessauer Chaussee in Aken wurden am Samstagabend gegen 17.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt.