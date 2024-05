Aken/MZ. - Ein 59-jähriger Mercedesfahrer hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr beim Einparken in der Dessauer Landstraße in Aken seinen Pkw gegen einen neben seinem Fahrzeug abgestellten Pkw Ford gesteuert. Beim Aussteigen des Mannes beobachteten Zeugen, dass er nur mühsam sein Gleichgewicht halten konnte und informierten die Polizei.

Die Beamten rückten an, überprüften die Fahrtüchtigkeit des Mannes und stellten fest, dass er offenbar alkoholisiert war. Ein Test vor Ort brachte ein vorläufiges Ergebnis von 0,56 Promille zutage.

Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Schadenssumme am Ford beläuft sich auf rund 1.000 Euro, so die Polizei.