Betrüger nutzen Trauerfälle aus - 83-Jähriger aus Osternienburger Land soll hunderte Euro zahlen

In einem Schreiben an den Mann wurden Gebühren für das Austragen von Daten eines Verstorbenen verlangt. Die Polizei warnt davor zu zahlen.

Osternienburger Land/MZ - Der Versuch, einen 83-Jährigen aus dem Osternienburger Land abzuzocken, ist gescheitert. Der Mann meldete sich am Montag bei der Polizei und wies ein vermeintlich amtliches Schreiben vor, in welchem er aufgefordert wurde, einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich zu überweisen. Als Grund wurden Gebühren benannt, die bei der Austragung von Daten eines Verstorbenen bei Ämtern angefallen sein sollen.

In diesem Fall versuchten Trickbetrüger, die Trauer der Hinterbliebenen auszunutzen, um an Geld zu kommen. „Aus den Daten von Traueranzeigen oder Nachrufen werden fingierte Rechnungen erstellt und an Angehörige verschickt. In diesem Fall wurde der Geldforderung nicht nachgekommen“, teilt die Polizei mit. Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. Betroffene sollten die geforderten Summen nicht zahlen und Strafanzeige erstatten.