Köthen/Bitterfeld/MZ. - Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hat vor wenigen Tagen die Kriminalstatistik für das Jahr 2023 veröffentlicht. In die Statistik fließen die „bekannt gewordenen“ Straftaten ein (siehe „Die Polizeiliche Kriminalstatistik“). Dabei handelt es sich um Straftaten, die angezeigt worden sind und Straftaten, von denen die Polizei selbst erfahren hat und von Amts wegen ermittelte. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.Wie entwickelte sich die Zahl der erfassten Straftaten?Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben im Vorjahr insgesamt 10.164 Straftaten. Das sind 353 Delikte weniger als im Vorjahr, was einer Verringerung von 3,4 Prozent entspricht. Etwas mehr als die Hälfte aller Straftaten, genau 54,4 Prozent, konnten aufgeklärt werden, wobei die Aufklärungsquote um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesunken sei. Gründe dafür werden in der Statistik nicht genannt.Wie hoch ist die Kriminalitätsbelastung im Vergleich zu anderen Kreisen und zum Land?Das Polizeirevier führt dazu die sogenannte Häufigkeitszahl an, also das Verhältnis der registrierten Straftaten zu den Einwohnern. Die Häufigkeitszahl gibt die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner an, sie liegt im Bereich des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld bei 6.763. Das sei „deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 8.863 und leicht unter dem Wert des gesamten Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau von 6.980“, teilt Matthias Król mit, der Leiter des Polizeireviers.Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen bei den Verdächtigen?Die Polizei hat im Jahr 2023 insgesamt 3.985 Menschen als Tatverdächtige registriert. 2.909 davon sind Männer, 1.076 sind Frauen, was bedeutet: 72 Prozent der Verdächtigen sind Männer – also fast drei Viertel – und nur 27 Prozent sind Frauen. Im Vorjahr 2022 hatte die Polizei im Kreisgebiet 4.099 Verdächtige registriert.Wie hoch ist der Anteil Jugendlicher und sogenannter Intensivtäter?Der Anteil der unter 21-jährigen Täter liegt bei 19,9 Prozent, während der Anteil junger Menschen unter den Einwohnern im Kreisgebiet etwas niedriger ist: Er beträgt rund 15 Prozent. Unter den 795 Jungtatverdächtigen, wie sie die Polizei nennt, seien 218 Kinder bis 14 Jahre, 330 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und 247 Heranwachsende, also zwischen 18 und 21 Jahre alt. Was die Gesamtzahl betrifft, gab es kaum Veränderungen: Im Jahr 2022 wurden 797 Jungtatverdächtige ermittelt. Der Anteil von Mehrfachtätern in den unter 21-Jährigen ist von 220 im Vorjahr auf 185 Verdächtige gesunken. Mehrfachtäter sind Menschen, die bis zu neun Straftaten begangen haben. Ebenfalls leicht gesunken – nämlich von acht im Jahr 2022 auf sechs im Jahr 2023 – ist die Zahl der ermittelten Intensivtäter. Damit sind Menschen gemeint, die mehr als neun Straftaten begangen haben.Wie hoch ist der Anteil von Ausländern?Die Polizei erfasste nach eigenen Angaben 2023 insgesamt 692 Verdächtige, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der ermittelten Verdächtigen beträgt also 17,4 Prozent. Im Vorjahr 2022 waren es 659 verdächtige Ausländer, ein Anstieg um 1,3 Prozentpunkte.