Betreiber eines Pflegeheims investieren in eine eigene Wäscherei in Gröbzig

Neben dem Pflegezentrum in Gröbzig haben Annett und Torsten Rabe rund 1,1 Millionen Euro investiert - unter anderem in eine eigene Wäscherei.

Gröbzig - „Ich bin mal kurz drüben“, verabschiedet sich Annett Rabe von ihren Mitarbeiterinnen. Drüben ist die 48-Jährige gerade häufiger. Drüben im Neubau.

Vor einem Jahr etwa ist die SWR Gröbziger Dienstleistungs GmbH an den Start gegangen. Die Buchstaben SWR stehen für Service Wäscherei Reinigung. Dahinter stecke die Idee, sich unabhängiger von externen Dienstleistern zu machen. Annett Rabe betreibt in Gröbzig ein Pflegezentrum, eine Tagespflege und einen ambulanten Pflegedienst. Und seit wenigen Tagen ist die eigene Wäscherei in Betrieb gegangen.

Um das Projekt kümmert sich vom ersten Tag an Annett Rabes Mann Torsten - als Geschäftsführer der SWR. Dass der Neubau in den vergangenen Monaten, während das Corona-Virus das Land und die Welt fest im Griff hatte, nahezu geräuschlos über die Bühne gehen konnte, hat aus seiner Sicht mehrere Gründe. „Wir haben im richtigen Moment angefangen zu bauen“, nennt er einen.

Im Frühjahr 2020 sei das Ausmaß der Pandemie noch nicht absehbar gewesen. Hätte man später zu bauen angefangen, wäre es sicher entschieden schwieriger gewesen, alle Materialien und Maschinen rechtzeitig zu beschaffen, ist Torsten Rabe überzeugt.

So haben die Bauherren noch Glück und können ohne Verzögerungen ihr Projekt realisieren. Zumal die ortsansässigen Betriebe, lobt Torsten Rabe, sehr gut mitgezogen hätten - wie vor wenigen Tagen auch auf Facebook zu lesen ist: „Unter den Gröbziger Firmen läuft es!“ Und die legen eine Punktlandung hin: Im Mai 2020 ist Baubeginn, die Wäscherei genau ein Jahr später in Betrieb gegangen.

Rund 1,1 Millionen Euro flossen in das Dienstleistungsgebäude. (Foto: Sylke Hermann)

Rund 1,1 Millionen Euro fließen in das neue Dienstleistungsgebäude, das in Nachbarschaft zum Pflegezentrum „Fuhneaue“ entstanden ist. Das Herzstück des Gebäudes ist die nagelneue Wäscherei. Getrennt in einen Schmutz- und einen Sauberbereich. Hier wird alles gewaschen, was im Pflegebereich benötigt wird: Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken bis hin zur Kleidung der Bewohner.

Bis Ende April kümmert sich darum die Lebenshilfe in Köthen. „Die haben das wunderbar gemacht“, ist Annett Rabe dankbar für „die angenehme Zusammenarbeit“. Mehr als fünf Jahre wird die Wäsche dort gewaschen. Nun übernimmt das die unternehmenseigene Wäscherei. Zwischen zweieinhalb und drei Tonnen Wäsche werden hier pro Monat bewältigt. Mit eigenem Personal. Mit moderner Technik. Es gibt große Industriewaschmaschinen, eigene Geräte für die Putzlappen. Und über eine Dosieranlage wird exakt die Menge an Waschmittel zugegeben, die der jeweilige Waschgang benötigt.

Noch ist nicht alles fertig. Es fehlt noch eine Zwischenwand. Ein Waschbecken. Die Abläufe müssen sich erst noch einspielen. Und rückblickend hätte Annett Rabe das eine oder andere schon wieder anders umgesetzt - weniger Platz für die Anlieferung der Wäsche, dafür mehr Raum für den Bereich, wo gewaschen, getrocknet, gebügelt und gelegt wird. Trotzdem ist sie einfach nur glücklich, es bis hierhin geschafft zu haben: „Wir wollten kurze Wege“, sagt sie.

Torsten Rabe unterstützt seine Frau Annett bei dem Projekt. (Foto: Sylke Hermann)

Im Obergeschoss des Hauses ist die Verwaltung eingezogen - mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung. Unterm Dach findet das Archiv ausreichend Platz und ein Lager für all die Dinge, die man im Pflegebereich vorrätig haben sollte. Zurzeit sehr viel, das zur Eindämmung der Pandemie benötigt wird. Masken und Desinfektionsmittel zum Beispiel.

Lächelnd kehrt Annett Rabe von ihrem kurzen Zwischenstopp im Neubau zurück an ihren Arbeitsplatz im Pflegezentrum. Drüben ist alles in Ordnung. Die Beschäftigten wissen, was zu tun ist. Insgesamt elf sind es inzwischen, die für die SWR arbeiten. Und ziemlich genau 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Unternehmensgruppe „Fuhneaue“ gehören, davon die Hälfte im Außendienst. (mz)