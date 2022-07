Besserer Zustieg für Senioren - Bushaltestelle in der Weintraubenstraße wird saniert

In der Köthener Weintrauberstraße wird derzeit gebaut - dafür ist die Straße einseitig gesperrt.

Bauarbeiten in der Weintraubenstraße in Köthen

Köthen/MZ - Die Weintraubenstraße in Köthen ist zurzeit Einbahnstraße. Anlass ist eine Baustelle vor dem Juweliergeschäft Schönemann.

Die sich dort befindende Bushaltestelle wird von der Köthener Tief-, Straßen- und Betonbau so umgebaut, dass Senioren und Behinderte besser in Busse ein- und aussteigen können. Die Weintraubenstraße ist von der Persiluhr in Richtung Bärplatz befahrbar.