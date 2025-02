45 Unternehmen und Einrichtungen machen bei der achten Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse in Aken deutlich, dass es sich lohnt, in der Region zu bleiben. Womit die Firmen bei jungen Leuten punkten wollen.

Berufsmesse in Aken: Wie Firmen der Region nach Azubis suchen

Stefanie Wagner und Marcel Möbes erklären, was Klebl in Gröbzig seinen Mitarbeitern bietet.

Aken/MZ. - Mit ihrem Gefühl liegt Laura Herrmann richtig. „Ich denke, die Antworten werden bei jedem Unternehmen ähnlich klingen“, vermutet die Ausbildungsleiterin bei Polifilm in Weißandt-Gölzau. Nämlich so, dass sich nicht genug junge Leute finden. Vor allem in der Industrie. „Es ist schon eine Herausforderung, die Ausbildungsstellen zu besetzen.“