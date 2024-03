Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Die FDP will es wissen. Mit einer prominent besetzten Mannschaft und einer gesunden Mischung aus jungen und erfahrenen Kommunalpolitikern treten die Freien Demokraten am 9. Juni bei den Wahlen für den Kreistag sowie die Stadträte in Köthen und Aken an. An der Spitze der Liste in der Stadt Aken – dem Kreistagswahlbereich 2, zu dem auch das Osternienburger Land und die Stadt Südliches Anhalt zählen – steht der Akener Dr. Lothar Seibt, der über viel kommunalpolitische Erfahrung verfügt. Uwe Schönemann führt die Kandidaten im Wahlbereich 3 Köthen an. Er ist der dienstälteste Stadtrat der Bachstadt und sitzt seit der Wende im Rat.