Die Feuerwehr Köthen fährt im Juli 49 Einsätze. Das sind doppelt so viele wie sonst im Durchschnitt pro Monat. Das gab es seit 30 Jahren nicht.

Sturmschaden in der Fritz-Krüger-Straße: Diesen Baum musste die Feuerwehr Köthen am Donnerstag von der Straße räumen.

Köthen/MZ - Als am Donnerstagmorgen der Wind mit großer Stärke über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld fegte, dauerte es nicht lange, ehe auch bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Köthen der Pieper klingelte. In der Fritz-Krüger-Straße hatte sich der Sturm einen riesigen Laubbaum ausgesucht, der nicht mehr ganz standfest war und ihn auf die Straße gezwungen. Es war am dritten Tag des Monats August bereits der dritte Einsatz für die Köthener Kameraden und jener aller ihr angehörigen Ortswehren.