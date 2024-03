Ein Mann belästigt die Händler in der Köthener Innenstadt und ignoriert sämtliche Hausverbote. Es gibt hunderte Anzeigen. Nach einem MZ-Beitrag haben die Händler haben viel Zuspruch von Kunden erhalten. Doch ein Problem bleibt.

Belästigung von Händlern in Köthen: Mann ist abgetaucht - „Ein mulmiges Gefühl bleibt“

Köthen/MZ. - Die Köthener Innenstadt am Dienstag kurz nach dem Mittag. Fast menschenleer. Auf dem Marktplatz bauen die Händler allmählich wieder ihre Stände ab, sie haben ihr Geld für diesen Tag verdient. Die Schüler des Ludwigsgymnasiums beenden langsam ihre Mittagspause und machen sich zurück auf den Weg in ihre Bildungseinrichtung. Und auch die Menschen, die durch die Hallesche Straße laufen, kann man fast an zwei Händen abzählen.