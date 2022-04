Beim Überholen von Straße abgekommen - Zwei Verletzte bei Unfall im Südlichen Anhalt

Blick in einen Rettungswagen.

Südliches Anhalt/MZ - Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagnachmittag auf der L147 im Südlichen Anhalt gegeben. Die Fahrerin eines Nissan hatte gegen 15.40 Uhr die L147 aus Richtung Edlau in Richtung Gröbzig befahren und wollte ein am rechten Fahrbahnrand haltendes Auto überholen. Dabei geriet ihr Fahrzeug allerdings nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und zwei Bäumen.

Die Frau und eine Fahrzeuginsassin mussten medizinisch versorgt werden. Es entstand zum Teil „erheblicher Sachschaden“, den die Polizei nicht näher bezifferte. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.