Von Karl Ebert und Steffen Brachert - Köthen/MZ. Fernsehmoderator Jan Böhmermann will mit einer besonderen Spendenaktion den Christopher Street Day (CSD) unterstützen, der 2024 das erste Mal in Köthen stattfindet. Das hat Böhmermann am Sonntag bei seinem „Fest & Flauschig“-Podcast auf Spotify bekannt gegeben.