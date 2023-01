12.000 Euro Schaden Beim Abbiegen in Garage - Audi und Renault stoßen bei Unfall in Köthen zusammen

Eine leicht verletzte Person und ungefähr 12.000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 16. Januar, in Köthen ereignet hat.