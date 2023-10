TV-Kabel in Köthen gekappt Bei Mietern der Karlstraße ist seit zwei Monaten die Mattscheibe schwarz

Ein Subunternehmen der Telekom durchschießt in Köthen die Straßen mit Glasfaserkabeln. In der Karlstraße habt es dabei TV-Leitung beschädigt. Eine Reparatur ist nicht in Sicht.