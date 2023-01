„Gefahr für Mensch und Tier“ Baumfällungen vor dem Start - In der Fasanerie in Köthen müssen 77 Bäume weichen

Aufgepasst: Umfangreiche Baumfällungen und Baumschnittmaßnahmen stehen diese Woche an den Hauptwegen und angrenzenden Straßen der Fasanerie in Köthen an.