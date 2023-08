Deutsche Bahn sperrt ab Freitag Strecke über Köthen - Was Reisende beachten müssen

Noch ist Fahrgastbetrieb auf dem Bahnhof in Köthen. Am Freitagabend wird sich das schlagartig ändern. Die Bahn baut ihre Gleise neu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Eine ganze Zeit lang war Ruhe um den und am Bahnhof in Köthen. Zumindest was die Bauarbeiten anging. Der Zugverkehr rollte planmäßig und die Fahrgäste waren zufrieden. Von den vielen kleineren Tätigkeiten rund um den Neubau und den Anschluss der Hohen Brücke an die Bundesstraßen 185 und 183 einmal abgesehen. Doch damit ist es ab Freitag vorbei.