Aufatmen in Köthen

Ein Bus passiert die Bärteichpromenade in Köthen.

Köthen/MZ - Das marode Straßenpflaster der Bärteichpromenade in Köthen soll in den Herbstferien (16. bis 30. Oktober) entfernt und durch eine Asphaltdecke ersetzt werden. Das teilte Köthens Baudezernent Michael Audörsch am Donnerstagabend im Bauausschuss des Stadtrats mit. Die Vergabe der Bauleistungen stand auf der Tagesordnung im nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung.