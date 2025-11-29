Erste Bilanz nach vier Wochen Bargeldloses Parken in Köthener Tiefgaragen - Warum jeder dritte Autofahrer gar nichts zahlen musste
Seit vier Wochen gibt es ein kamerabasiertes System in den Tiefgaragen der Stadt Köthen. Es gab ein paar wenige Anlaufprobleme - und eine erste Erkenntnis.
29.11.2025, 08:00
Köthen/MZ. - Einen Monat nach dem Start des kamerabasierten und bargeldlosen Parkens in beiden öffentlichen Tiefgaragen der Stadt Köthen spricht David Rieck von einer „hohen Akzeptanz“ des neuen Systems. Zu dem Schluss kommt der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH (WGK) beim Blick auf die Zahlen der ersten vier Wochen.