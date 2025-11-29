Seit vier Wochen gibt es ein kamerabasiertes System in den Tiefgaragen der Stadt Köthen. Es gab ein paar wenige Anlaufprobleme - und eine erste Erkenntnis.

Bargeldloses Parken in Köthener Tiefgaragen - Warum jeder dritte Autofahrer gar nichts zahlen musste

An der Tiefgarage in der Wallstraße wurde jetzt eine Restplatzanzeige angebracht. Darauf erkennt der Nutzer, wieviele freie Parkplätze es gibt.

Köthen/MZ. - Einen Monat nach dem Start des kamerabasierten und bargeldlosen Parkens in beiden öffentlichen Tiefgaragen der Stadt Köthen spricht David Rieck von einer „hohen Akzeptanz“ des neuen Systems. Zu dem Schluss kommt der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH (WGK) beim Blick auf die Zahlen der ersten vier Wochen.