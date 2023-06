Beim Spaziergang von der Innenstadt zum Schloss wird den Besuchern an 30 Stellen ein buntes Programm präsentiert. Künstler bieten an den Sitzgelegenheiten kleine Programme.

Köthen in Feierlaune

Köthen/MZ - Am Sonnabend steigt in Köthen das zweite Bänkefest. Bereits bekannt daran ist, dass dieses Mal gleich vier Veranstaltungen unter dem namengebenden Mantel dieses Festes um die Gunst der Besucher werben werden. Der Kinderflohmarkt im Bereich Kugelbrunnen/Schalaunische Straße, das Marktplatzturnier des MPT Köthen im Beachvolleyball, der Sprachtag der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft am Prinzessinnenhaus und die Folkwerkstatt des „rondo la kulturo coethen“ im Äußeren Schlosshof. Zeitlich gut gestaffelt, bieten sie für jeden etwas.