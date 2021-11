Wulfen/MZ - Ende des Monats soll der Grundstein für den Kita-Neubau in Wulfen gelegt werden. Auf dem Gelände an der Fabrikstraße hat sich schon einiges getan. Mit einem Bagger zieht Phillip Küberling von der Firma Herlau Dach- und Bau GmbH aus Wulfen die Streifenfundamente. Die Gemeinde baut in Wulfen eine neue Kindertagesstätte, weil das jetzige Gebäude ungeeignet ist.