Bahn sperrt Strecke zwischen Dessau und Elsnigk: Züge werden durch Busse ersetzt

Köthen/MZ - An den Bahnanlagen in und um Köthen wird nach wie vor emsig gebaut. Das hat zur Folge, dass bestimmte Streckenabschnitte zu vereinzelten Terminen auch einmal gesperrt werden müssen. Und dann kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr, wie jetzt Betreiber Abellio mitteilt.

Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Dessau und Elsnigk am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, ganztägig gesperrt. Die Züge der Regionalbahnlinie RB 50 Dessau - Bernburg - Aschersleben fahren an diesen Tagen in diesem Abschnitt nicht und werden durch Busse ersetzt. Um in Elsnigk den Anschluss an die Züge zur Weiterfahrt in Richtung Bernburg und Aschersleben zu gewähren, fahren die Busse bis zu zwanzig Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrt der Züge am Busbahnhof Dessau ab. Sie halten in Dessau-Alten an der Haltestelle Bürgerstraße und in Mosigkau an der Haltestelle Knobelsdorfallee.

Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz ist. Auch die Fahrradmitnahme und kann nicht garantiert werden.

Wer auf die Internetseite von Abellio gesehen hat, der wird auch eine weitere Sperrung für die Strecke Dessau - Köthen vom 15. bis 19. November bemerkt haben. Das ist jedoch nicht ganz exakt, wie Pressesprecher Stefan Dietrich sagt. „Gesperrt wird nur am 15. und 18. November abends. Dadurch entfallen die letzte Verbindung in Richtung Aschersleben und die letzten beiden in Richtung Dessau. Auch diese Züge werden durch Busse ersetzt“, sagt Dietrich.

Informationen zu allen Fahrzeiten gibt es in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell-md. Infos gibt es zudem über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800/2235546. Auskünfte erteilt auch die Deutsche Bahn.