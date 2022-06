B6n-Kreuzung bei Kleinwülknitz - Scania-Sattelzug fährt beim Abbiegen gegen einen VW

Kleinwülknitz/MZ - An der Kreuzung der B 6n mit der L 145 bei Kleinwülknitz hat es am Montag gegen 15.20 Uhr gekracht.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit einem Scania-Sattelzug die B 6n in Richtung Bernburg. An der Kreuzung zur L 145 bog er nach links in Richtung Kleinwülknitz ab und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw VW einer 68-Jährigen, welche ihrerseits aus Richtung Kleinwülknitz kommend, die B 6n in Richtung Köthen überqueren wollte.

An den beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.