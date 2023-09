Das dreitägige Musikfest übertraf die hohen Erwartungen. Pläne für die 15. Auflage werden bereits gemacht. Sie soll in zwei Jahren stattfinden.

„Avantgarde der alten Musik“: Hochkultur mit Bachs Vermächtnis in Köthen

Köthen/MZ - Er spricht nicht gern über ungelegte Eier, begründete Andreas Glöckner seine Zurückhaltung. Nichtsdestotrotz gäbe es durchaus eine Themenidee für den 15. Köthener Herbst in zwei Jahren, deutete er an. Nur rausrücken will der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises Bachgedenkstätte im Schloss Köthen damit noch nicht. Zu frisch die Eindrücke des 14. Musikfestes, das sich von Freitag bis Sonntag dem musikalischen Vermächtnis Johann Sebastian Bachs widmete.