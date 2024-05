Einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro haben Einbrecher in einem Autohaus in der Langenfelder Straße in Köthen hinterlassen.

Köthen/MZ. - Einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einem Autohaus in der Langenfelder Straße in Köthen hinterlassen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Die Unbekannten waren offenbar durch das Übersteigen eines Zauns auf das Gelände gelangt. Hier montierten sie die kompletten Radsätze von mehreren auf einer Freifläche abgestellten Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Die Fahrzeuge wurden auf Steinen aufgebockt zurückgelassen.