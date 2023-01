„Das ist nicht mehr zeitgemäß“ Autofahrer meldet irrtümlich Brand bei Köthen - Warum wurde bei Wimex Biogas abgefackelt?

Ein Autofahrer hat am 4. Januar irrtümlich einen Brand gemeldet. Dabei wurde überschüssiges Biogas verbrannt. Das wirft mitten in der Energiekrise Fragen auf. Was der Präsident des Landesbauernverbandes und der Sprecher des Landwirtschaftsbetriebs antworten.