Bei einem Unfall in Köthen ist ein 53-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann stürzte und wurde verletzt. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Unfall in Köthen

Ein Radfahrer ist am Freitag in Köthen verletzt worden.

Köthen/MZ - Ein 53-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Feitag in Köthen verletzt worden, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.