Prosigk/MZ - Ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 183.

Ein 55 Jahre alter Mann fuhr mit einem Pkw Citroën von Köthen in Richtung Prosigk. Auf Höhe des Abzweigs Libehna mussten mehrere Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Mann zu spät und versuchte, durch Ausweichen auf den rechten Randstreifen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er frontal gegen einen Baum und verletzte sich schwer.

Er wurde in einer Klinik stationär aufgenommen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.