Wo die Sirenen installiert werden und mit welchen Kosten die Stadt in etwa kalkuliiert, hat Baudezernent Michael Audörsch der Mz erklärt.

Katastrophenschutz in Köthen

Die Sirene in Baasdorf auf dem Dach der früheren Dorfschule

Köthen/MZ. - Die Stadt Köthen investiert in den Katastrophenschutz. Der Bauausschuss des Stadtrates hat im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung einen Auftrag zum Bau von acht Sirenenmastanlagen vergeben. „Die Vergabe hat stattgefunden, die günstigste Firma soll beauftragt werden“, sagte Köthens Baudezernent Michael Audörsch am Freitagvormittag auf Anfrage der MZ. Die Gesamtkosten betragen „über 120.000 Euro“, sie seien damit etwas teurer als ursprünglich angesetzt, so Audörsch weiter.