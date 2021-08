Ausschuss stimmt Antrag zu: Kommt nun „Handyparken“ in Köthen?

Einfach die App öffnen - oder direkt am Automaten herunterladen. Genutzt werden können verschiedene Anbieter. (Symbolbild)

Köthen/MZ - In der Stadt parken und die Gebühren einfach mit dem Handy bezahlen - das wünschen sich viele Köthener schon lange. Nun könnte diese Möglichkeit in greifbare Nähe rücken. Denn der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur des Stadtrats hat auf seiner Sitzung am Dienstag für die Einführung des „Handyparkens“ im Bereich der gebührenpflichtigen Parkplätze gestimmt. Es gab keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Mit dem „Handyparken“ soll es nach dem Willen der Stadt in Zukunft möglich sein, Parkscheine alternativ auch über eine App auf dem Smartphone zu erwerben. Die Nutzer können sich dazu selbstständig für eine von mehreren bestehenden Apps entscheiden.

Das „Handyparken“ wäre für die Stadt mit keinen Kosten verbunden. Anders ist das bei den Nutzern, die pro Parkvorgang eine Gebühr von 25 Cent bezahlen würden. Aus 50 Cent für eine halbe Stunde würden 75 Cent und bei einem Tagesticket von sieben Euro würden 7,25 Euro anfallen.

Baudezernentin Ina Rauer wies darauf hin, dass das „Handyparken“ das bisherige System nicht ersetzen, sondern nur ergänzen soll.

Als nächste Gremien werden sich der Hauptausschuss am 31. August und der Stadtrat am 21. September mit der Thematik befassen. Bei Zustimmung im Stadtrat könnte das Handyparken noch Ende 2021, spätestens im ersten Quartal 2022, eingeführt werden.