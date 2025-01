Schwere räuberische Erpressung Aussage gegen Aussage: Widersprüchliche Zeugenaussagen im Prozess gegen Mann aus Aken

Einem 38-jährigen Akener wird vorgeworfen, eine schwere räuberische Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung begangen zu haben. Das Gerichtsverfahren wurde am Montag am Landgericht Dessau-Roßlau eröffnet. Warum sich die Wahrheitsfindung schon am ersten Verhandlungstag schwierig gestaltet.